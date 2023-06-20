Назван крайний срок создания электронной базы призывников в России

Единую электронную базу призывников в России создадут до 1 октября 2023 года

Единая электронная база призывников в России будет создана до 1 октября 2023 года. Об этом сообщается в сопроводительных документах к проекту изменений в Положение о призыве на военную службу граждан страны, опубликованному на официальном портале правовой информации.

«Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: внедрение средств автоматизации в деятельность военных комиссариатов (…). Мероприятия, необходимые для достижения целей регулирования: формирование единой базы призывников до 1 октября 2023 года», — говорится в документе.

Помимо того, там указывается, что на данный момент отсутствует актуальная информация о россиянах, которые подлежат призыву на военную службу. В сопроводительной записке к документу также говорится, что в деятельность военкоматов с 1 января 2024 года внедрят средства автоматизации.

11 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Кроме того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов.

Предполагается, что повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в реестре. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заверил, что законопроект о едином реестре призывников связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.