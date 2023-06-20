В Крыму сбили беспилотник ВСУ

Глава Крыма Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ

Ночью в Крыму сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал политик.

Также он призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Аксенов заявил, что российская система противовоздушной обороны штатно отработала по двум беспилотным аппаратам. При этом он не уточнил, над каким районом и населенным пунктом были зафиксированы БПЛА.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).