Пять человек погибли при взрыве на российском пороховом заводе
«112»: пять человек погибли при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области
Пять человек погибли при взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Еще 12 пострадавших осматривают прибывшие на место происшествия медики. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.
О ЧП на предприятии стало известно 20 июня. Взрыв произошел в одном из цехов около 14 часов. После этого начался пожар, который удалось сразу же потушить.
Ранее в Казани сотруднику оторвало кисть руки в результате взрыва, прогремевшего на местном пороховом заводе. Снаряд взорвался в руках стрелка-испытателя.