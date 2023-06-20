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15:24, 20 июня 2023Россия

Пять человек погибли при взрыве на российском пороховом заводе

«112»: пять человек погибли при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пять человек погибли при взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Еще 12 пострадавших осматривают прибывшие на место происшествия медики. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

О ЧП на предприятии стало известно 20 июня. Взрыв произошел в одном из цехов около 14 часов. После этого начался пожар, который удалось сразу же потушить.

Ранее в Казани сотруднику оторвало кисть руки в результате взрыва, прогремевшего на местном пороховом заводе. Снаряд взорвался в руках стрелка-испытателя.

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    Алан Босиков
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