Байден заявил о «чертовски большой» работе Блинкена в Китае

Байден заявил, что госсекретарь Блинкен проделал в Китае «чертовски большую работу»

Президент США Джо Байден заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен проделал «чертовски большую работу» во время своего визита в Китай. Его заявление приводит ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден отметил, что находится в контакте с Блинкеном через своего помощника по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Он проделал чертовски большую работу», — сказал американский лидер.

19 июня Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Америка отказывается поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с КНР. Также он сказал, что США не намерены устраивать новую холодную войну с Китаем.

Блинкен прибыл в Китай 18 июня, этот его визит в КНР стал первым в качестве главы Госдепа США.