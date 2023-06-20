В Запорожье рассказали о брошенных на поле боя раненых солдатах ВСУ

Рогов: в Запорожской области остается много раненых военных ВСУ, умирающих на поле боя

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти не забирает раненых солдат с линии фронта. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что большинство украинских военных «просто оставляют умирать на поле боя». При этом руководство ВСУ бросает бойцов на верную смерть, пытаясь прорвать линию обороны ВС РФ любой ценой, и «выслужиться перед западными кураторами», считает глава запорожского движения.

По словам Рогова, линия фронта буквально завалена телами солдат ВСУ. «Такая ужасная картина на всех направлениях запорожского участка фронта», — констатировал он.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, как бойцы ВСУ бросили горящий танк и сбежали с поля боя. По словам обозревателя, танк ВСУ решил зайти на российские позиции, но получил выстрел из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). «Экипаж бросил горящую машину и дал деру», — вспомнил военкор.