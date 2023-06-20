Продавцы электроники предупредили о росте цен из-за введения маркировки

«Ъ»: введение маркировки ноутбуков и смартфонов в ЕАЭС приведет к росту цен

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) выступили против маркировки ноутбуков и смартфонов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом со ссылкой на письмо организации в Евразийскую экономическую комиссию сообщает «Коммерсантъ».

Продавцы электроники предупредили, что введение маркировки, предложенной Арменией, приведет к росту цен на товары, с поставками которых и без того есть проблемы из-за санкций и сложной логистики. В правительстве России при этом считают, что данная мера повысит уровень безопасности ввозимых устройств и поддержит отечественных ретейлеров. Поэтому власти предложили маркировать дополнительно и поставляемые в страну планшеты.

Ранее производитель компьютеров «Бештау Электроникс» пожаловался, что отечественные компании страдают от конкуренции с иностранными товарами. Российские принтеры, клавиатуры и печатная техника оказываются никому не нужными, заявил представитель компании. По его словам, нужно ужесточать требования по определению отечественности техники, чтобы создать спрос на выпущенную в России продукцию и дать местным производителям в полной мере воспользоваться мерами поддержки от государства.

Координатор по санкциям в Госдепартаменте США Джим О’Брайен заявил, что введенные Западом санкции не помешали поставкам в Россию ключевых микрочипов и электроники. К началу 2023 года объем импорта восстановился до уровня до начала действия ограничений. Эксперт объяснил это продажей европейскими компаниями чипов, процессоров и интегральных схем в третьи страны, потому что те позднее перепродают их России. Помощниками России в обходе санкций он назвал Турцию, Казахстан, Грузию, Объединенные Арабские Эмираты и Армению.