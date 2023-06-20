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06:47, 20 июня 2023Бывший СССР

В Черкасской области Украины произошли взрывы

ICTV: в Черкасской области Украины произошли взрывы, работает система ПВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Черкасской области на Украине произошла серия взрывов. Об этом сообщила новостная служба «Факты» украинского телеканала ICTV.

В регионе зафиксирована работа системы противовоздушной обороны (ПВО), следует из данных Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, взрывы прозвучали в Винницкой и Хмельницкой областях, сообщает издание.

В настоящее время на большей части территории Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги звучит в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны. Также тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой народной республики.

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    Марина Совина
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