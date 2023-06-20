ICTV: в Черкасской области Украины произошли взрывы, работает система ПВО

В Черкасской области на Украине произошла серия взрывов. Об этом сообщила новостная служба «Факты» украинского телеканала ICTV.

В регионе зафиксирована работа системы противовоздушной обороны (ПВО), следует из данных Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, взрывы прозвучали в Винницкой и Хмельницкой областях, сообщает издание.

В настоящее время на большей части территории Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги звучит в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны. Также тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой народной республики.