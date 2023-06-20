Раскрыт тайный смысл наряда Кейт Миддлтон на дне рождения короля Карла III

Кейт Миддлтон надела брошь Cartier в виде трилистника из-за связи с Ирландской гвардией

Журналисты Page Six раскрыли тайный смысл наряда принцессы Уэльской Кэтрин на праздновании дня рождения короля Великобритании Карла III. Материал опубликован на сайте издания.

Супруга принца Уильяма появилась на празднике Выноса знамени — парад в честь дня рождения монарха — в изумрудном платье авторства сингапурского дизайнера Эндрю Гна с декором из синих камней. Свой образ она дополнила шляпой бренда Philip Treacy того же цвета и туфлями на каблуках. Из аксессуаров на ней были бриллиантовые серьги с сапфирами.

Среди прочего Кейт Миддлтон надела брошь Cartier в виде трилистника с одним изумрудом. Данное украшение принадлежит Ирландской гвардии и регулярно выдается во временное пользование королевским женщинам, которые связаны с полком. Известно, что в марте принцесса стала почетным полковником гвардии, сменив на этом посту своего мужа.

По мнению журналистов, выбор брошки, а также изумрудного цвета для появления на упомянутом мероприятии обусловлен желанием Миддлтон отдать дать уважения полку и Уэльсу, где она и принц Уильям ранее жили на протяжении трех лет. Отмечается, что зеленый является доминирующим цветом флага Уэльса.

Праздник Выноса знамени (Trooping the Colour) в честь дня рождения Карла III состоится в субботу, 17 июня. Несмотря на то что король родился 14 ноября, церемония Выноса знамени и смотра войск традиционно организовывают летом. Праздник проводится с XVII века, а с 1748 года знаменует официальное празднование дня рождения монарха. В ходе церемонии король и старшие члены семьи наблюдают парад гвардейцев и проводят церемониальный смотр войск.