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09:27, 20 июня 2023Россия

В России 90-летний житель сгоревшего дома был вынужден жить в собачьей будке

Под Курганом 90-летний житель сгоревшего дома был вынужден жить в собачьей будке

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Под Курганом 90-летний житель сгоревшего дома был вынужден жить в собачьей будке. Местные власти не предоставляют ему сертификат на приобретение нового жилья и предлагали переехать в дом престарелых. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Дом россиянина находился в поселке, который полностью сгорел в начале мая этого года. По словам дочери пенсионера, ей часто поступают звонки из социальных служб с вопросами о состоянии здоровья ее отца. «Чего они ждут?» — задается вопросом женщина. При этом другие жители поселка, «кто помоложе», уже получили сертификаты, отмечает она.

Женщина попыталась выяснить у социальных служб, c чем связана задержка с выдачей документа. После этого ее перестали пускать на порог, утверждает канал.

Сам пенсионер заявил, что отведенный на предоставление сертификата срок уже истек. «Позвонить обещали, результат какой? Никакого звонка нет», — сказал он.

Седьмого мая в Курганской области был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Стихийному бедствию способствовала установившаяся в регионе аномально жаркая, сухая и ветреная погода.

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    Алан Босиков
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