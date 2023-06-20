VSN Realty: в мае новостройки в Москве подорожали на один процент

В мае 2023 года в Москве подорожали новостройки — за месяц стоимость выросла на один процент. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании VSN Realty.

Аналитики пришли к выводу, что средний бюджет сделки в сегменте «комфорт» достиг 10,9 миллиона рублей, а в сегменте «бизнес» — 21,6 миллиона. Среднюю площадь проданных лотов оценили в 40,8 квадратного метра и 55 квадратных метров соответственно.

При этом в мае 80 процентов покупателей жилья в массовом сегменте воспользовались ипотечными программами. В указанном месяце также снизился спрос. «Мы наблюдаем все большую дифференциацию рыночных трендов. Интерес со стороны покупателей все больше зависит от особенностей и условий реализации проектов, а также от качества коммуникаций между клиентом и застройщиком», — объяснили в компании.

Ранее в Москве начали продавать квартиры в новостройках бизнес-класса с большой скидкой — дисконт на некоторые варианты достигает 35 процентов. Однако чаще всего, по данным специалистов, снижение цен наблюдается в массовом сегменте.