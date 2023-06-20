Страны Европы выразили обеспокоенность возможным выходом России из ОБСЕ

Гаврилов: в Европе надеются, что РФ не выйдет из ОБСЕ, несмотря на давление из-за Украины

Страны Европы выразили надежду, что Россия не выйдет из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), несмотря на давление на российских дипломатов из-за конфликта на Украине. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

«Представляете, они на полном серьезе нам говорят: не выходите пока из ОБСЕ, пусть шоу продолжается. Доносится до них, и мы используем эти инструменты, чтобы доносить», — ответил он на вопрос о том, прислушиваются ли европейские страны в международных организациях к позиции Москвы.

Ранее российская сторона на форуме ОБСЕ впервые в истории этого ведомства представила доказательства преступлений Киева в Донбассе при спонсорстве США. Гаврилов рассказал, что участникам мероприятия были показаны фрагменты боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS, которые применяют украинские военные.