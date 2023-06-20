Блогерша iamtavminklashtrap нарастила клиентке ресницы длиной в 27 миллиметров

Мастер показала лицо клиентки после наращивания ресниц и возмутила подписчиков в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах блогерша с никнеймом iamtavminklashtrap показала результат своей работы. Так, в ролике видно, что у заказчицы чересчур длинные ресницы. Кроме того, глаза женщины выглядят красными. По словам мастера, длина таких ресниц составила 27 миллиметров.

Видео стало вирусным и набрало более восьми миллионов просмотров. Пользователи сети оценили внешний вид клиентки в комментариях под постом. «У нее болезненный вид», «Это просто глупо», «Я знаю, что это ужасно больно», «Она не может держать глаза открытыми», «К тому же вы используете плохой клей, потому что у нее красные глаза», — раскритиковали они.

Ранее в июне девушка нарастила ресницы в салоне красоты и попала в больницу. На размещенных кадрах Дин показала лицо после процедуры. В ролике видно, что кожа девушки стала чересчур опухшей и приобрела неестественный красный цвет.