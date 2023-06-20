Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:58, 20 июня 2023Моя страна

В Тобольске в июне пройдет фестиваль «Театр наций FEST»

Фестиваль «Театр наций FEST» пройдет в Тобольске с 20 по 27 июня

Фото: «Театр Наций»

В Тобольске с 20 по 27 июня будет проходить фестиваль «Театр наций FEST». Как уточняет со ссылкой на пресс-службу театра ТАСС, данное мероприятие стало продолжением одного из проектов Театра наций, фестиваля театров малых городов России, целями которого является развитие регионального театра и создание более тесной коммуникации внутри российского театрального сообщества.

Рассказывая о фестивале, художественный руководитель культурного учреждения Евгений Миронов указал, что «Театр наций FEST» пересек важный рубеж — свое пятилетие.

«Занимаясь подготовкой нового фестиваля, мы чувствовали большую ответственность, потому что планка поставлена очень высокая — в разные годы мы привозили тобольским зрителям и премьерные спектакли, и безусловные театральные хиты, и экспериментальные проекты», — добавил он.

Представитель театра отметил, что в этом году организаторы фестиваля решили посвятить программу творческим личностям, которым удалось оказать влияние на мировую культуру и ход истории в целом. В частности, среди таких людей он упомянул Фриду Кало, Иммануила Канта и Марию Каллас.

Ранее сообщалось, что в городском округе Истра с 5 по 9 июля пройдет музыкальный фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». Специальной программой в рамках фестиваля станет масштабное выступление Большого театра России

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В сети опубликовали новое фото главы ГУР Украины
    Филипп Киркоров вышел на связь с россиянами
    Подводник оценил шансы на спасение туристов из пропавшего в Атлантике батискафа
    В Москве подорожали новостройки
    Белоруссия обвинила Польшу во враждебных действиях
    Доктор Мясников посоветовал есть одуванчики
    МВД объявило в розыск попросившего убежище в Литве россиянина
    Наряд звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон высмеяли с фразой «вингардиум левиоса»
    В России засомневались в рекордных доходах отечественных компаний
    Некоторых россиян предостерегли от употребления кваса
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.