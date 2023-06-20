В Тобольске в июне пройдет фестиваль «Театр наций FEST»

Фестиваль «Театр наций FEST» пройдет в Тобольске с 20 по 27 июня

В Тобольске с 20 по 27 июня будет проходить фестиваль «Театр наций FEST». Как уточняет со ссылкой на пресс-службу театра ТАСС, данное мероприятие стало продолжением одного из проектов Театра наций, фестиваля театров малых городов России, целями которого является развитие регионального театра и создание более тесной коммуникации внутри российского театрального сообщества.

Рассказывая о фестивале, художественный руководитель культурного учреждения Евгений Миронов указал, что «Театр наций FEST» пересек важный рубеж — свое пятилетие.

«Занимаясь подготовкой нового фестиваля, мы чувствовали большую ответственность, потому что планка поставлена очень высокая — в разные годы мы привозили тобольским зрителям и премьерные спектакли, и безусловные театральные хиты, и экспериментальные проекты», — добавил он.

Представитель театра отметил, что в этом году организаторы фестиваля решили посвятить программу творческим личностям, которым удалось оказать влияние на мировую культуру и ход истории в целом. В частности, среди таких людей он упомянул Фриду Кало, Иммануила Канта и Марию Каллас.

Ранее сообщалось, что в городском округе Истра с 5 по 9 июля пройдет музыкальный фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». Специальной программой в рамках фестиваля станет масштабное выступление Большого театра России