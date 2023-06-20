Бежавший из Японии в коробке экс-глава Nissan пожаловался на урон репутации

Bloomberg: экс-глава Nissan Гон потребовал с концерна миллиард долларов за урон репутации

Экс-глава Nissan Карлос Гон обратился в кассационный суд Ливана с иском к японскому автопроизводителю на сумму более миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Бизнесмен пожаловался, что его увольнение из Nissan и арест по обвинению в сокрытии доходов нанесли «глубокий урон» его финансам и репутации.

«Серьезные обвинения, выдвинутые в отношении меня, останутся в умах людей на годы», — цитирует агентство иск Гона, посетовавшего, что он будет страдать от обвинений до конца своей жизни.

Более 20 лет назад Гон спас Nissan от краха и стал одним из архитекторов альянса Renault-Nissan, который со временем и возглавил. Топ-менеджер был задержан в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и почти четыре месяца провел в заключении. Nissan уволила Гона с поста председателя совета директоров спустя три дня после ареста, а в январе 2019 года ему пришлось уйти в отставку и с постов в Renault. В декабре 2019 года, через несколько месяцев после освобождения под залог почти в 9 миллионов долларов, Карлос Гон бежал из Японии в Ливан. Из-под домашнего ареста ему удалось скрыться в коробке для перевозки музыкальных инструментов.

Топ-менеджера привезли в небольшой аэропорт в провинции, откуда он вылетел в Турцию, после чего на частном самолете отправился в Ливан. По данным прессы, легально пересекать границу Гон не мог, поскольку все три его паспорта — ливанский, французский и бразильский — находились у адвокатов.

Сам Гон заявил тогда, что бежал не от правосудия, а от несправедливости и политического преследования. В Японии 69-летнему бизнесмену по-прежнему предъявляются уголовные обвинения, помимо этого Nissan подал в суд Йокогамы гражданский иск с требованием возмещения денежного ущерба.