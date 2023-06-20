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09:52, 20 июня 2023Мир

Госдеп США решил выявить «российскую дезинформацию» на Украине

Госдеп США начал поиски подрядчика для выявления «российской дезинформации» на Украине

Фото: Stefani Reynolds / Reuters

Вашингтон решил выявить «российскую дезинформацию» на Украине, в Белоруссии и других странах Евразии. Об этом сказано в заявке на грант Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте США, передает «RT на русском».

«Для осуществления поддержки исследований, направленных на выявление и разоблачение поддерживаемых Кремлём дезинформационных и пропагандистских нарративов, тактик и субъектов, а также определение эффективных тактик, инструментов, технологий и стратегий для противодействия российской дезинформации на Украине, в Белоруссии и Евразии в 2023 финансовом году будет заключено соглашение о сотрудничестве», — сказано в описании гранта.

Уточняется, что Госдеп начал поиски подрядчика для реализации программы. При этом известно, что для этого задействуют средства, выделенные США на 2023 финансовый год на публичную дипломатию в соответствии с законом о дополнительных ассигнованиях для Украины. Всего общий объем финансирования проекта составит 1 миллион долларов, в то время как срок его реализации продлится два года.

В документе говорится, что программа должна выяснить уязвимости жителей этих государств, в том числе их социальное разделение, которое Россия якобы попытается использовать в ближайшие два года для влияния на политику в отношении Украины в странах-союзниках США.

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    Виктория Кондратьева
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