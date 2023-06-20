Среда обитания
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20:53, 20 июня 2023Среда обитания

Назван способ не допустить появления грызунов в доме

«БелНовости»: в доме должно быть чисто, чтобы там не завелись грызуны

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Чтобы не допустить появление грызунов в загородном доме, необходимо поддерживать чистоту во всех комнатах. Способы решения проблемы назвали в материале издания «БелНовости».

В издании уточнили, что грызуны предпочитают обитать в подвалах или подсобных помещениях. Однако необходимо следовать некоторым правилам, чтобы мыши или другие животные не завелись в доме. В том числе, в комнатах не стоит оставлять остатки еды или кормов.

Важным аспектом также назвали хранение продуктов и запасов. Их нужно оставлять в непроницаемой таре в том месте, куда не доберутся грызуны. К тому же нужно следить за состоянием всей территории и не допускать ее захламления.

Ранее специалисты рассказали, что бороться с крысами в квартире лучше с помощью современных устройств, чем народными средствами. Среди наиболее полезных в этом деле устройств эксперты отметили ультразвуковые отпугиватели — они бывают разных моделей, но все работают по одному принципу.

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    Нина Ташевская
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