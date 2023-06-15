Названы эффективные способы избавиться от крыс в квартире

Дезинсекторы: бороться с крысами в квартире лучше c помощью современных устройств

Бороться с крысами в квартире лучше с помощью современных устройств, чем народными средствами. Эффективные способы избавиться от грызунов в доме назвали дезинсекторы, пишет «Секрет фирмы».

Среди наиболее полезных в этом деле устройств эксперты отметили ультразвуковые отпугиватели — они бывают разных моделей, но все работают по одному принципу. Прибор работает на высоких частотах, которые не слышат ни люди, ни домашние животные. При этом на крыс этот звук воздействует — поражает шумами нервную систему, мешая им взаимодействовать друг с другом и даже питаться. Однако, по словам дезинсектора Виктора Максимова, результаты станут заметны только через четыре недели регулярной работы устройства.

Другим эффективным средством специалисты назвали капканы-давилки — крысоловки, работающие на жесткой пружине. Просто так грызуны вряд ли в них полезут, так что понадобится приманка: бекон, сахар и другая ароматная еда, уточнил эксперт. Максимов добавил, что использующим такие устройства следует вывести из квартиры домашних питомцев, поскольку они могут случайно травмироваться.

Более гуманным способом борьбы с грызунами станут живоловки — небольшие клетки, которые захлопываются, когда крыса оказывается внутри. Здесь также потребуется приманка, подчеркнул специалист. Кроме того, подобную конструкцию можно соорудить самостоятельно — для этого нужно нанести на кусок картона специальный клей и положить в центр еду. Тогда крыса приклеится, и ее останется вынести из квартиры.

Ранее дачникам рассказали об эффективных способах борьбы со слизняками и кротами на участке. По словам специалистов, полезной в этом будет соль — ее необходимо рассыпать в местах, где вредители появляются чаще всего. Эксперты подчеркнули, что этот метод не навредит плодородию почвы.