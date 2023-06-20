Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах в 2023 году

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет в российском прокате в 2023 году

Новый полнометражный мультипликационный фильм японского режиссера, основателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет в российских кинотеатрах в этом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию «Русский Репортаж».

«Японская студия Ghibli отмечает, что на данный момент это крупнейший ее продукт, и он станет последней картиной 82-летнего Миядзаки», — сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании, которая приобрела права на дистрибуцию картины в РФ.

Мультфильм «Как поживаете?» создан по мотивам одноименной книги японского писателя Есино Гэндзабуро, вышедшей в 1937 году. Мировая премьера проекта состоится 14 июля 2023 года. Точная дата показа мультфильма в российских кинотеатрах будет объявлена позже.

Ранее стало известно, что новая анимационная лента Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» будет показана без трейлеров и других промо-материалов. Таким образом подробности сюжета решили засекретить до выхода.

