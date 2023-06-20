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16:22, 20 июня 2023Из жизни

Женщина случайно купила редчайшее куриное яйцо стоимостью 80 тысяч рублей

Daily Mail: телеведущая из Австралии случайно нашла редчайшее идеальное куриное яйцо

Фото: @Jacqueline Felgate

Жительница Австралии купила в продуктовом магазине упаковку куриных яиц, одно из которых, как оказалось, может стоить тысячи долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Редчайшее яйцо идеально круглой формы случайно приобрела ведущая телеканала 3AW Жаклин Фелгейт в одном из супермаркетов Мельбурна. Женщина выложила фотографию необычного продукта на своей странице в социальной сети.

Австралийка начала искать информацию о таких яйцах в сети и выяснила что шанс найти подобные экземпляры составляет примерно один к 1,25 миллиарда. Телеведущая также узнала, что человек, обнаруживший круглое яйцо ранее, продал его за 1400 австралийских долларов (более 80 тысяч рублей). Тем не менее некоторые эксперты уже заявили, что стоимость яйца, найденного Фелгейт, может быть намного выше.

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Пользователи социальной сети с юмором отнеслись к находке телеведущей. «Только бы дети его не съели», — написал один из них. «Что за несчастная курица выдавила это из себя?» — пошутил другой. «Кто покупает яйца по 1400 долларов? Вот так грабеж», — прокомментировал третий.

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    Никита Савин
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