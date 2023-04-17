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16:05, 17 апреля 2023Из жизни

Редчайший алмаз внутри алмаза найден в Индии

Times of India: редчайший алмаз внутри алмаза весом 0,329 карата найден в Индии

Фото: Danny Bowler / De Beers Institute of Diamonds

Компания V D Global из индийского города Сурат, штат Гуджарат, нашла уникальный «алмаз внутри алмаза», который считается одним из самых редких в своем роде. Об этом сообщает Times of India.

Уникальный бесцветный алмаз весом 0,329 карата получил название «Бьющееся сердце», которое отражает эмоции от находки. Алмаз имеет особенность: внутри него находится меньший алмаз, который свободно перемещается в полости.

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V D Global проконсультировалась с международной корпорацией De Beers и отправила камень на дополнительный анализ в их лабораторию в британский город Мейденхеде, графство Беркшир. Исследования проводились с использованием различных инструментов, включая оптическую и сканирующую электронную микроскопию.

«Я никогда не видела ничего подобного "Бьющемуся сердцу" за тридцать лет работы в секторе добычи алмазов», — заявила специалистка по техническому образованию De Beers Саманта Сибли.

Представитель De Beers заявил, что теперь «Бьющееся сердце» входит в число редких алмазов наряду с «Матрешкой», — первым подобным алмазом, найденным в Якутии.

Ранее сообщалось, что житель США приехал на прогулку в государственный парк «Алмазный кратер» в штате Арканзас и нашел коричневый алмаз весом 3,29 карата. Камень, обнаруженный мужчиной, стал крупнейшей находкой с сентября 2021 года, когда один из посетителей «Алмазного кратера» обнаружил желтый алмаз весом 4,38 карата.

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Алиса Дмитриева
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