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23:59, 20 июня 2023Мир

Премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину

Politico: премьер Госсовета КНР Цян игнорировал попытки канцлера Шольца обсудить Украину
Ли Цян и Олаф Шольц

Ли Цян и Олаф Шольц. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьер Госсовета Китая Ли Цян игнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца обсудить тему Украины на переговорах в Берлине. Об этом написало издание Politico.

«Стоя рядом с Шольцем, Ли Цян сказал журналистам, что Китай хочет более тесного экономического сотрудничества с Германией, но избегал упоминания России или Украины», — отметили авторы материала.

По мнению журналистов, китайский политик предпочел сфокусироваться в диалоге с Шольцем на торговых отношениях Берлина и Пекина.

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    Марина Совина
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