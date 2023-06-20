Премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину

Politico: премьер Госсовета КНР Цян игнорировал попытки канцлера Шольца обсудить Украину

Ли Цян и Олаф Шольц. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьер Госсовета Китая Ли Цян игнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца обсудить тему Украины на переговорах в Берлине. Об этом написало издание Politico.

«Стоя рядом с Шольцем, Ли Цян сказал журналистам, что Китай хочет более тесного экономического сотрудничества с Германией, но избегал упоминания России или Украины», — отметили авторы материала.

По мнению журналистов, китайский политик предпочел сфокусироваться в диалоге с Шольцем на торговых отношениях Берлина и Пекина.