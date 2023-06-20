Россиянам предложили занимать у себя деньги на покупку жилья

«Известия»: владельцам инвестиционных счетов могут разрешить снимать деньги на жилье

Владельцам индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) в России могут разрешить занимать самим у себя деньги на покупку жилья. Расширить возможность использования таких средств предложил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев, пишут «Известия».

Индивидуальный инвестиционный счет позволяет получать дополнительную выгоду от финансовых вложений за счет налоговых льгот от государства. Сейчас в России действуют две программы — ИИС-1 и ИИС-2. Первый предполагает вычет до 52 тысяч рублей в год за внесение средств на счет, а второй дает держателю право на вычет за все доходы от торговых операций по счету, но только после трех лет его действия. При этом по обеим программам нельзя снимать деньги в течение трех лет.

Сейчас ИИС-1 и ИИС-2 планируют заменить на новую программу — ИИС-3. Она предполагает совмещение обоих типов льгот на десятилетнем сроке — вычет будет поступать и при пополнении счета, и при его закрытии. В НАУФОР предлагают разрешить владельцам ИИС-3 полностью или частично потребовать возврата учтенных средств без прекращения договора при необходимости купить жилье или оплатить образование детям.

«За рубежом разрешается "занимать" у самого себя деньги с таких счетов. В этих случаях долгий срок финансового продукта перестает отпугивать инвесторов», — заявил Тимофеев. Кроме того, Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые позволят держателям ИИС-3 снять средства со счета при возникновении особой жизненной ситуации — например, для выплаты медицинским организациям во время дорогостоящего лечения.

«Люди будут чувствовать реальную пользу от такого инструмента создания долгосрочных накоплений — это положительно скажется на уровне доверия к инвестициям с государственной поддержкой», — пояснила руководитель департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Лилия Денежка.