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11:46, 20 июня 2023Ценности

Самбурская снялась в откровенном купальнике

Актриса Настасья Самбурская снялась в бассейне в купальнике с откровенными вырезами

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном виде в бассейне. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах знаменитость позировала в воде в слитном черном купальнике с вырезами, которые обнажали бедра и часть груди. При этом звезда дополнила образ массивными серьгами и солнцезащитными очками. Также она распустила волосы, накрасила губы коричневой помадой и держала в руках бокал и оливки.

Подписчики оценили внешность артистки в комментариях, сделав ей комплименты. «Ирина Шейк нервно курит в сторонке. Вы красавица!», «Господь всемогущий, как прекрасна эта женщина», «Я сразу подумала, что это Меган Фокс [американская актриса]», «Вот это человек работает над собой», «Если кому-то лень идти в зал, надо заходить в профиль Настасьи», — заявили пользователи сети.

Ранее в июне российская певица и композитор Рита Дакота показала несовершенство фигуры на снимках в купальнике. Звезда разместила кадр, на котором она позирует на улице под прямыми лучами солнца. На снимке видны неровности на коже Дакоты, в том числе целлюлит.

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    Карина Черных
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