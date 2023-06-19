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18:21, 19 июня 2023Ценности

Рита Дакота показала целлюлит на фото в купальнике

Певица Рита Дакота показала целлюлит и неровности кожи на фото в купальнике

Кадр: @ritadakota

Российская певица и композитор Рита Дакота показала несовершенство фигуры на снимках в купальнике. Соответствующие фотографии появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сначала 33-летняя знаменитость опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в зеркале в бикини с принтом в стиле tie dye. При этом волосы исполнительница собрала в небрежный пучок. Затем телезвезда разместила кадр, на котором она позирует на улице под прямыми лучами солнца. На снимке видны неровности на коже Дакоты, в том числе целлюлит.

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«Девочки, все решают ракурс и свет. Вот то же "идеальное тело", но при другом свете. У меня все еще есть и целлюлит, и дряблость. Я над этим работаю, но есть шанс, что идеально не будет никогда! Поэтому не сравнивайте себя с другими. Проблемные зоны есть у всех без исключения живых людей», — подписала изображение певица.

В феврале Дакота продемонстрировала фанатам свою фигуру в максимальном весе. Знаменитость опубликовала снимок, на котором позировала спиной к фотографу в разноцветном бикини. По ее словам, на фото ее вес составлял 67 килограммов при росте 165 сантиметров.

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    Карина Черных
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