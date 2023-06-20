В Минцифры объяснили невостребованность программы по возвращению IT-специалистов

Шадаев: IT-специалисты сами возвращаются в Россию, отдельная программа для этого не нужна

Программа по возвращению в Россию IT-специалистов оказалась невостребованной, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Фрагмент его выступления на форуме «CNews кейсы» приводит ТАСС.

По словам министра, покинувшие Россию айтишники сами возвращаются в страну.

Наметившуюся тенденцию подтверждает ряд российских IT-компаний, отметил Шадаев. Также о возвращении уехавших специалистов свидетельствуют данные рекрутинговых площадок, добавил он. В связи с этим программа «обратной релокации», которая обсуждалась в 2022-м году, не потребовалась, заключил глава Минцифры.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» карьерный консультант высказал мнение, согласно которому спрос на IT-специалистов будет оставаться высоким. На это не способна повлиять ни приостановка роста зарплат, ни внедрение в производственные процессы нейросетей, считает специалист.