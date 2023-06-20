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21:16, 20 июня 2023Россия

На Кавказе надругались над заподозренным в связях с мужчинами россиянином

Mash Gor: в Карачаево-Черкесии надругались над заподозренным в связях с мужчинами жителем

В Карачаево-Черкессии несколько человек набросились на местного жителя, которого они заподозрили в связях с мужчиной, избили его и надругались. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

По информации автора поста, группа жителей кавказского региона спланировала нападение на 26-летнего россиянина шестого июня. На кадрах видно, как один из нападавших избивает лежащего на земле человека. После этого пострадавшего заставляют снять штаны, а двое агрессоров совершают с ним действия, похожие на половой акт. Затем жертву окружают и продолжают избивать ногами.

На последних секундах записи один из ее участников начинает кричать на камеру, что у нападавших якобы есть видео, которое доказывает, что россиянин занимался оральным сексом с другим мужчиной и «с ребятами ласкался». В свою очередь, пострадавший все отрицает.

Как пишет канал, избитый мужчина смог самостоятельно добраться до больницы. В полиции он сначала заявил, что получил травмы, когда у него пытались отнять телефон, однако позже рассказал правду. По данным Mash Gor, заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас пострадавший находится под защитой правоохранительных органов.

Ранее кавказцы устроили массовую драку в Нижнем Новгороде. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что в конфликте на парковке около местного торгового центра участвуют более десяти мужчин. Дерущихся пришлось разнимать сотрудникам полиции и Росгвардии.

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    Зураб Дарахвелидзе
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