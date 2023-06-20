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04:09, 20 июня 2023Интернет и СМИ

YouTube удалил ролик с кандидатом в президенты США Кеннеди

YouTube удалил ролик с кандидатом в президенты США Кеннеди, указав на дезинформацию

Фото: Marco Bello / Reuters

YouTube удалил ролик кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего, указав на наличие в нем дезинформации. Об этом сообщает телеканал NBC New со ссылкой на заявление видеохостинга.

По данным компании, в ролике Кеннеди содержится информация, не соответствующая действительности, что является нарушением общей политики YouTube.

Видеохостинг отметил, что речь идет об утверждении о хронических побочных эффектах вакцинации, помимо редких побочных эффектов, признанных медицинскими властями. Кеннеди отреагировал на решение сервиса удалить видео, указав, что его его материал подвергли цензуре.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что действия американских властей привели к гибели сотен тысяч украинцев. «Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», — сказал он.

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    Марина Совина
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