Байден во время выступления перепутал даты и решил отправиться в прошлое

Байден во время выступления пообещал сохранить 30 процентов ресурсов США «к 2020 году»

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Калифорнии «странным образом» пообещал американцам сохранить «к 2020 году» 30 процентов всех земельных и водных ресурсов страны. Об этом информирует телеканал Fox News.

«И, возможно, самое главное, что я пообещал: к 2020 году мы сохраним 30 процентов всех земель и водоемов [ресурсов], находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов», — пообещал политик собравшимся в заповеднике в Пало-Альто.

Как уточнили журналисты, в информационном бюллетене Белого дома от марта 2023 года сказано о планах администрации сохранить 30 процентов земельных и водных ресурсов к 2030 году. Для этого планируется инвестировать в экологические инициативы более миллиарда долларов.

В апреле политик оговорился во время своей речи, перепутав Ирак и Иран. Президент, рассказывая о военной службе своего старшего сына Бо, заявил, что был в Ираке и Иране, но потом добавил, что ошибся. Это не первый подобный инцидент, ранее американский лидер неоднократно оговаривался во время своих выступлений.

Ранее бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил об ухудшении состояния здоровья Джо Байдена. Журналист посчитал, что политик теряет способность говорить. По его мнению, доказательством этому служат многочисленные оговорки Байдена во время его выступлений.