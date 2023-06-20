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19:21, 20 июня 2023Экономика

Литва ужесточит правила транзита товаров через Россию

Литва с июля ужесточит правила транзита 57 групп товаров через Россию и Белоруссию

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

С начала июля Литва вводит дополнительные требования для транзита товаров через территорию России и Белоруссии — теперь на таможне перевозчики должны будут подавать декларацию производителя. Страна объясняет ужесточение правил необходимостью пресечь обход международных санкций. Об этом на своем сайте сообщает таможенный департамент республики.

С 3 июля документ необходимо будет предоставлять на литовской таможне при декларировании товаров на экспорт и реэкспорт, а с 17 июля — и на таможнях, действующих в пунктах пограничного контроля. Ограничения коснутся 57 групп товаров.

Под ужесточение транзита попадет продукция, которая может быть использована «в военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности». Начиная со следующего месяца компании должны будут указывать в таможенной декларации подтверждение, что производитель товаров знает продавца, покупателя и конечного потребителя в третьей стране.

Кроме того, необходимо будет подтвердить, что товары будут перевозиться транзитом через Россию или Белоруссию и не будут перепроданы в этих странах. Таможенный департамент подчеркивает, что без предоставления указанных документов на таможне Литовской Республики товар не будет выпущен из Европейского Союза (ЕС).

В середине июня 2022 года литовская сторона уведомила Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита некоторых товаров, попавших под санкции ЕС. В перечень вошли, например, продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, товары для авиационной и космической промышленности, а также косметика и парфюмерия.

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    Мария Грушко
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