Литва пригрозила расширить список запрещенных для транзита товаров

Президент Литвы Науседа сообщил о расширении списка запрещенных для транзита товаров

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что страна будет расширять список запрещенных для транзита через республику в Калининград товаров, пишет Reuters.

«Мы с нетерпением ждем реализации следующих этапов санкций, было бы очень хорошо, если бы Еврокомиссия разъяснила российским властям их содержание», — отметил он.

Ранее, 18 июня, литовская сторона уведомила Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита некоторых товаров, попавших под санкции ЕС. В перечень вошла, например, продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, товары для авиационной и космической промышленности, а также косметика и парфюмерия. На это Россия пригрозила ответными мерами.

Науседа также добавил, что страна готова к отключению от электроснабжения со стороны России. Он добавил, что не верит в военное противостояние двух стран.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов удивился заявлению о готовности бывшей советской республики лишиться электроэнергии из России. «Они (литовцы) уже полгода (или даже больше) не покупают электроэнергию у нас. Странный комментарий. Президент Литвы не в курсе?» — поинтересовался Алиханов.