Лукашенко заявил о желании Грузии вернуться на рынок стран ОДКБ

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Грузия «наелась» обещаниями Запада

Грузия «наелась» обещаниями Запада и теперь намерена вернуться на рынок постсоветских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министрами иностранных дел стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Тбилиси осознали, что на Западе их продукция, такая как молоко, мясо и вино, сталкивается с высокой конкуренцией.

«Вы видите некое изменение их политики: они наелись западных обещаний и прочего и хотят опять вернуться на наш рынок», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что западные страны готовы предоставить Грузии лучшие условия лишь в обмен на природные ресурсы или выгодный им внешнеполитический курс.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ожидает получения республикой статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС) к концу года. Он указал, что политическая и практическая поддержка государств ЕС имеет решающее значение для следующего этапа вступления Грузии в интеграционную группировку.