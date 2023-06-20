На Западе рассказали об повторном использовании могил для похорон бойцов ВСУ

NYT: во Львове эксгумируют безымянные могилы для похорон бойцов ВСУ

На кладбищах во Львове эксгумируют безымянные могилы и повторно используют для похорон бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

«В верхней части кладбища городские власти приступили к эксгумации безымянных могил солдат, захороненных еще во время Первой мировой войны», — говорится в сообщении.

Одна из собеседниц рассказала западному изданию, что похороны украинских солдат происходят гораздо чаще, чем прошлым летом. «Просто так трудно подумать — прошлым летом их было так мало», — сказала женщина.

Ранее в Луганской народной республике сообщили, что ВСУ за прошедшую неделю потеряли свыше 2,3 тысячи военных и наемников, а также десятки автомашин, броневиков и около 40 артиллерийских систем.