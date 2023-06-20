Вышедший на свободу бывший российский министр снова попал под следствие

Экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер задержан после выхода из СИЗО по новым эпизодам

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, освободившегося после отбытия срока, по подозрению в совершении новых преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Экс-чиновник был задержан при выходе из СИЗО-3 в Новочеркасске. Ему вменяется совершение 11 преступных эпизодов.

10 марта Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Майера к трем годам и пяти месяцам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Он допустил нарушения при реализации проектов благоустройства в регионе.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2019 год министр дал незаконное указание о финансировании строительства парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону. В результате из бюджета было выделено 47 миллионов рублей. Злоупотребления были допущены при благоустройстве парка в городе Зверево. Незаконное финансирование оценивается в 44,4 миллиона рублей.

Майер был назначен на должность министра ростовского ЖКХ в 2016 году. Он уволился по собственному желанию в марте 2020 года. В декабре того же года его задержали правоохранители и обвинили в совершении должностных преступлений.