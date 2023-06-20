Выделение миллиардов евро на антикоррупционные реформы на Украине объяснили

Политолог Бышок назвал антикоррупционные реформы Украины во время СВО сближением с ЕС

Выделение Евросоюзом финансовой помощи Украине при условии проведения антикоррупционных реформ сближает Киев с объединением, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность успешного изменения законов в условиях российской специальной военной операции (СВО).

Реформы — это процесс не одного дня. Скорее, там речь идет о том, как запустить какие-то процессы, чтобы формально соответствовать членству в ЕС Станислав Бышок политолог

«Сам процесс постепенного становления страны членом ЕС происходит следующим образом: сначала страна свое внутреннее законодательство сама приводит к нормам других стран ЕС. А потом другие страны ЕС смотрят и говорят, что у вас все то же самое, что и у нас, так что вы стали частью нас. Процесс именно такой: сначала вы реформируетесь благодаря помощи ЕС, и, если все успешно, вас приглашают в ЕС», — объяснил он.

При этом в Евросоюзе существует дискуссия о том, стоит ли делать исключения для Украины в правилах вступления в объединение с учетом военных действий на ее территории, отметил политолог.

«В контексте боевых действий идут такие разговоры, что Украина — единственная страна, которая в прямом смысле борется за то, чтобы стать частью евроатлантических структур. Здесь, исходя из того, что Украина борется за то, что многие интерпретируют это как верховенство права и другие ценности, которые приняты в ЕС, значит, Украине нужно смягчить требования по совокупности тех жертв, на которые она пошла. Это как получить экзамен автоматом. Другие говорят, что при всем уважении к Украине она должна соблюсти все рекомендации. Сейчас возобладала именно вторая история», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС готовит пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Выделять средства планируют в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Деньги предоставят при условии проведения реформ в области верховенства закона и борьбы с коррупцией. Официально объявить о выделении помощи могут 20 июня.