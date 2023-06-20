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09:01, 20 июня 2023Силовые структуры

Россиянку осудят за продажу знакомой псевдолекарства

Во Владивостоке будут судить женщину, продавшую знакомой псевдолекарство за 1,7 млн рублей

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Во Владивостоке суд рассмотрит дело 42-летней местной жительницы, продавшей знакомой псевдолекарство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, в мае 2022 года фигурантка рассказала подруге, что может купить ей лекарство, которое поможет выздороветь и улучшить состояние. Потерпевшая поверила женщине и отдала ей более 1,7 миллиона рублей. После чего мошенница ввела знакомой якобы те самые инъекции.

Однако потерпевшей не стало лучше, а анализы показали, что препарат с нужными компонентами ей не вводили.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере»).

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    Екатерина Власова
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