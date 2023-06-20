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14:38, 20 июня 2023Россия

В Кремле не подтвердили воссоздание отдельных пограничных войск в России

Песков не подтвердил решение воссоздать в России погранвойска как отдельное ведомство

Фото: Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил воссоздание отдельных пограничных войск в стране. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

По словам Пескова, ему ничего неизвестно о принятии подобных решений.

19 июня член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что в России решили воссоздать погранвойска и поздравил в связи с этим пограничников.

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    Алан Босиков
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