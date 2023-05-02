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10:15, 2 мая 2023Россия

В Госдуме захотели вернуть должность военного комиссара в армию

Глава комитета Госдумы по обороне предложил вернуть должность военного комиссара в армию

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов предложил вернуть в войска должность военного комиссара. Об этом он рассказал журналистам издания Ura.ru.

По словам депутата, «сейчас как раз настало время повышения уровня доверия к структуре политработников». Он напомнил, что должности комиссаров восстановили в армии в 1941 году, «когда было совсем тяжело», и отменили после Сталинградской битвы.

Необходимость вернуть комиссаров Картаполов объяснил потребностью более эффективно применять действующие правовые нормы. «То есть они должны очень оперативно выявлять тех, кто допускает нарушения действующего законодательства», — пояснил глава комитета.

Ранее в Госдуме предложили восстановить понятие «враг народа». С такой инициативой выступил член комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

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Алан Босиков
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