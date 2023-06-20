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14:24, 20 июня 2023Бывший СССР

В украинском городе запретили купание и ловлю рыбы

Власти Николаева запретили купание и ловлю рыбы в реках из-за разрушения Каховской ГЭС

Фото: «Николаев24»

Власти Николаева запретили местным жителям купаться и ловить рыбу из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщили в горсовете.

Отмечается, что с 15 июня по 1 июля в Николаевской области введен полный запрет на купание и рыболовство в Черном море, Бугском и Днепро-Бугском лиманах, а также реках Ингулец, Ингул и Южный Буг ниже города Новая Одесса. Кроме того, до 1 июля запрещается продажа выловленной в указанных водоемах рыбы.

Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявлял, что после разрушения дамбы на Каховской ГЭС загрязнение Днепра оказалось в десятки тысяч раз выше нормы. По его словам, пострадавшим от наводнения регионам придется не менее трех месяцев жить на привозной воде.

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    Алевтина Запольская
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