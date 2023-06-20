Пассажир отомстил попутчице за «вонючие ноги» и вызвал споры в сети

Daily Mail: пассажир самолета облил соком попутчицу, просовывавшую ноги под его кресло

Пассажир самолета решил отомстить попутчице за «вонючие ноги», которые она просовывала под его кресло, и облил ее соком из банки. Соответствующий ролик он выложил в TikTok, вызвав споры в сети, сообщает Daily Mail.

В коротком видео путешественник снял босые ноги девушки, торчащие из-под его кресла. Он взял напиток и вылил на ее пальцы. Не получив реакцию, пассажир повторил трюк, после чего сидевшая сзади девушка заерзала и поменяла позу. В публикации не сказано, куда именно направлялся самолет.

Подписчики отреагировали на пост туриста неоднозначно, в связи с чем мужчине пришлось закрыть комментарии к ролику. Некоторые пользователи стали критиковать мстительного пассажира рейса.

Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. После этого ступня потянулась к самой блогерше, едва не задев ее.