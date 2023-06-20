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14:54, 20 июня 2023Мир

ЕК ограничит обмен технологиями с недружественными Западу странами

ЕК представила стратегию, которая ограничит обмен технологиями с недружественными странами

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) ограничит обмен технологиями с недружественными Западу странами. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила заместитель главы ЕК Маргрете Вестагер, пишет ТАСС.

ЕК впервые представила стратегию экономической безопасности Евросоюза, которая расширит полномочия Брюсселя и ограничит торговлю и обмен технологиями с некоторыми государствами. Стратегия предусматривает меры контроля иностранных инвестиций и европейского экспорта, безопасности 5G и 6G, и включает инструменты по борьбе с иностранными санкциями. Кроме того, стратегия должна снизить зависимость ЕС от импорта критических ресурсов.

По словам Вестагер, список технологий двойного назначения, экспорт которых будет ограничен в недружественные Западу страны, ЕС примет к сентябрю. «Технологии будут определяться в зависимости от риска их использования для нарушения прав человека или использования в военных целях», — заявила она, подчеркнув, что, согласно плану, к концу года ЕС уже собирается иметь эффективный механизм оценки рисков.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что ЕК считает похвальным нежелание стран ЕС закупать в России сжиженный природный газ. Она также отметила, что поставки газа из России в страны Европы продолжают снижаться, а закупки СПГ не смогли полностью восполнить нехватку российского топлива.

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