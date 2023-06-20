В ЕК похвалили страны Евросоюза за нежелание покупать СПГ у России

Еврокомиссар Симсон одобрила нежелание стран ЕС закупать российский СПГ

Еврокомиссия (ЕК) считает похвальным нежелание стран Европейского союза (ЕС) закупать в России сжиженный природный газ (СПГ). Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ТАСС.

«Мы приветствуем инициативу ряда стран ЕС призвать свои компании не заключать новые контракты на поставки российского СПГ», — высказала одобрение Симсон.

Она также отметила, что поставки газа из России в страны Европы продолжают снижаться, а закупки СПГ не смогли полностью восполнить нехватку российского топлива. До 2022 года доля закупаемого у России трубопроводного газа составляла 40 процентов, сейчас же поставки составляют девять процентов, заявили в ЕК.

Сама Симсон уже не раз выступала с призывами к странам-членам ЕС отказаться от российского СПГ. На просьбу откликнулась Испания, крупнейший покупатель российского СПГ. Министр энергетики страны Тереза Рибера разослала компаниям письмо с призывом не перезаключать новые контракты, когда текущие подходят к концу.