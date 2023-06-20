В США заявили о собственном пути Украины в НАТО

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх: у Киева будет свой путь вступления в НАТО

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО. Об этом она высказалась в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Сингх подчеркнула, что присоединение каждой страны к Североатлантическому альянсу является уникальным процессом. Это утверждение также применимо и к случаю Украины.

«Что касается Украины, то у нее будет свой путь вступления в НАТО», — заявила представитель оборонного ведомства США.

При этом Сингх добавила, что сейчас администрация США фокусируется на поставках военной помощи Киеву. По ее словам, страна «безусловно, воодушевлена» прогрессом Швеции по процессу вступления в НАТО.

Ранее стало известно об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО. Газета Le Monde написала, что Париж намерен поддержать Киев в этом вопросе.