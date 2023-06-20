Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 20 июня 2023Мир

В США заявили о собственном пути Украины в НАТО

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх: у Киева будет свой путь вступления в НАТО

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО. Об этом она высказалась в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Сингх подчеркнула, что присоединение каждой страны к Североатлантическому альянсу является уникальным процессом. Это утверждение также применимо и к случаю Украины.

«Что касается Украины, то у нее будет свой путь вступления в НАТО», — заявила представитель оборонного ведомства США.

При этом Сингх добавила, что сейчас администрация США фокусируется на поставках военной помощи Киеву. По ее словам, страна «безусловно, воодушевлена» прогрессом Швеции по процессу вступления в НАТО.

Ранее стало известно об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО. Газета Le Monde написала, что Париж намерен поддержать Киев в этом вопросе.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО
    В Венгрии заявили об опустевшей кассе Евросоюза из-за помощи Украине
    Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной Украине военной помощи
    В США заявили о собственном пути Украины в НАТО
    В регионе Украины запретили госпитализировать мужчин призывного возраста
    ВМС США выразили готовность начать поиски пропавшего в Атлантике батискафа
    В США назвали контрнаступление ВСУ атакой камикадзе
    Население Германии рекордно выросло из-за украинских беженцев
    В Германии рассказали о внезапном наступлении России на луганском направлении
    Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом выросло до пяти
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.