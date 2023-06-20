Пашинян назвал причину подписания заявления по Карабаху в 2020 году

Пашинян заявил, что подписал заявление по Карабаху в 2020 году после потери Шуши

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Карабахе в 2020 году после того, как город Шуша перешел под контроль Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

«После потери Шуши под ударом оказывался Степанакерт, неизбежно усиливалось давление на Мартуни, а главное, 25 тысяч наших солдат оказывались под угрозой окружения», — сказал Пашинян.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. 9 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали трехстороннее заявление, закрепившее итоги конфликта. Ереван лишился контроля над частью районов и пообещал вывести свои войска из нескольких других.

16 июня Пашинян анонсировал встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне. Стороны обсудят урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.