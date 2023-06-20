Песков ответил на слухи о якобы готовящемся покушении на бежавшего офицера СВР

Песков не стал комментировать слухи о якобы готовящемся покушении на бежавшего офицера СВР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать данные газеты The New York Times (NYT) о якобы готовящемся российскими спецслужбами покушении на бежавшего полковника Службы внешней разведки (СВР) России Александра Потеева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, не могу никак прокомментировать, я не понимаю, о чем там идет речь», — высказался о соответствующих слухах официальный представитель Кремля.

Ранее NYT сообщило, что российские спецслужбы в 2020 году якобы готовили покушение на перешедшего на сторону ЦРУ бывшего офицера СВР, из-за чего, по словам двух бывших американских чиновников, в апреле 2021 года США ввели санкции и выслали десять российских дипломатов, в том числе начальника резидентуры СВР в Вашингтоне.

Потеева заочно приговорили к 25 годам тюрьмы за шпионаж и выдачу гостайны в 2011 году. Суд постановил, что начальник 4-го отдела управления «С» СВР Потеев на протяжении 10 лет сотрудничал с ЦРУ и передал спецслужбам США сведения, которые привели к раскрытию группы засекреченных агентов СВР.