В Новой Москве загорелась атакованная беспилотником в мае многоэтажка

Shot: в Новой Москве произошел пожар в доме, который в мае атаковал украинский БПЛА

В Новой Москве произошел пожар в многоэтажном доме, который в мае был атакован украинским беспилотником. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в жилом здании на улице Атласова. Возгорание пошло от свечи, пока женщина в квартире на 21-м этаже принимала душ. Ее спасли.

Утром 30 мая восемь украинских БПЛА атаковали Москву. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С» в Подмосковье.

Один из дронов врезался в дом на улице Атласова в Новой Москве. В результате чего на 23, 24 и 25 этажах выбило стекла, была повреждена бетонная плита перекрытия.