Подводник описал сложности поиска пропавшего в Атлантике батискафа с туристами

Подводник Борисов: поиск в Атлантике батискафа с туристами осложняют обломки «Титаника»

Поиски батискафа с туристами, который пропал в Атлантическом океане при спуске к «Титанику», осложняет целый ряд факторов, сообщил бывший председатель комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук Тенгиз Борисов. Подводник описал их в беседе с «Лентой.ру».

Главные сложности — это большая глубина, большое давление и наличие на грунте огромного количества обломков, рассказал он. Релокаторы и магнитометры в данной ситуации постоянно будут зашкаливать, что существенно затрудняет обнаружение аппарата.

Также не стоит забывать, что на глубине кромешная тьма, отметил Борисов. «Спасатель должен обладать еще и мощным источником света, чтобы освещать район поиска — а это несколько метров, в лучшем случае десятки метров», — добавил военный.

По его словам, напрямую выйти на обломки «Титаника» на глубине 3800 метров относительно легко, но стоит учитывать, что при погружении он развалился на две части. «Половинки корпуса лежат на расстоянии приблизительно 600 метров, то есть это надо обследовать и тот и другой, а точно неизвестно, к какому они погружались, где могли зацепиться, поэтому все далеко не так просто», — поделился вице-адмирал.

Он также обратил внимание на ограниченные возможности беспилотных подводных аппаратов, которые могли бы разыскать под водой пропавший батискаф. Дело в том, что у них небольшая скорость и энергоемкость.

Они могут довольно быстро израсходовать ресурс энергии на борту. То есть это несколько часов, десятков часов — потом надо всплывать, подзаряжать аппарат Тенгиз Борисов подводник

«Есть глубоководные аппараты, которые отправляются по кабелю. Через него можно передавать энергию, получать оттуда информацию по оптоволоконной системе, но скорость у них очень небольшая — в пределах двух-трех узлов, как правило, даже еще меньше, а выгребать против течения, если оно там есть, крайне сложно», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, если батискаф застрял под обломками, не факт, что беспилотник сможет помочь ему выбраться, считает Борисов. Поэтому, по его мнению, поиски могут затянуться.

Между тем, судя по данным из открытых источников, запаса кислорода экипажу хватит до утра четверга, 22 июня, отметил подводник. Он выразил надежду, что экипажу батискафа удастся спастись, а туристы и создатели подобных аппаратов сделают определенные выводы.

Ранее Тенгиз Борисов в беседе с «Лентой.ру» оценил шансы экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа на спасение, а также назвал возможные версии случившегося.

О туристах, которые 18 июня спустились к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате и исчезли, сообщила береговая охрана Бостона. Позже стало известно, что на борту может находиться британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

По предварительной информации, батискаф находится на глубине 3800 метров, а запаса кислорода у его экипажа хватит до четверга.