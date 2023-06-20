Поручителям по кредитам напомнили их права при просрочке займа

Финансовый эксперт Лашко назвал банкротство одним из прав поручителя при просрочке кредита

Если кредит, по которому человек выступал поручителем, оказался просрочен, банк попросит его погасить задолженность со всеми штрафами и процентами. Об этом «Ленте.ру» рассказал финансовый эксперт, руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко. Он напомнил о правах и обязанностях поручителя в такой ситуации.

Когда поручитель оказывается должником

Институт поручителей для того и создан, чтобы обеспечивать выплаты в том случае, когда основной заемщик не погасил вовремя свои обязательства перед банком, напомнил специалист. По его мнению, не стоит подписывать поручительство, если вы хоть немного сомневаетесь в финансовых возможностях кредитуемого.

«Если вы уже подписали поручительство, проверяйте выполнение дисциплины у заемщика. Не просто спрашивайте, заплатил ли он по кредиту, а попросите прислать платежное поручение. О том, что заемщик будет перед вами как-то формально отчитываться, можно договариваться еще при подписании документов. Заемщик будет понимать, что в процессе его ждет не только собственная совесть, но и какой-то дополнительный контроль со стороны поручителя», — сказал он.

Что делать, если заемщик не платит по кредиту

По мнению Алексея Лашко, в этом случае, есть три основные линии развития событий.

Если сумма небольшая, то есть смысл закрыть ее самостоятельно. Особенно, если заемщик вам близок. Это правило работает только в том случае, если сумма окажется посильной для ваших финансовых возможностей Алексей Лашко финансовый эксперт

«Закрыть кредит стоит как можно раньше, потому что банк будет начислять проценты и штрафы. Если вы понимаете, что с заемщика больше нечего взыскать, то долг переходит в вашу ответственность. И чем больше основной заемщик не платит по долгу, тем больше банк начисляет проценты, пени и штрафы. И эти деньги, в конце концов, будут взысканы с вас», — считает финансовый эксперт.

Следующий вариант — это дождаться суда, если сумма кредита для поручителя оказалась неподъемной, отметил Алексей Лашко.

«Распространенная история, когда родители поручаются за своих детей. И в итоге юный предприниматель взял два-три миллиона рублей в кредит, а родители с зарплатой 30 000 рублей физически не могут закрыть такой долг. Очевидно, что в этом случае банк не сможет получить всей суммы, на которую он рассчитывает. Кредитор будет получать деньги только по судебному решению и не больше половины дохода поручителя при условии, что у плательщика с зарплаты остается не меньше суммы, равной действующему прожиточному минимуму», — объяснил специалист.

Последний способ — это подать на банкротство поручителя. Чаще всего это встречается, когда один предприниматель поручился за другого.

«Стоит отметить, что схема с банкротством не всегда работает. У кредитора по закону достаточно много прав. И в итоге поручитель может столкнуться с тем, что, проведя процедуру банкротства, он не получит полного списания долга. Часть суммы всё же придётся погасить, а кредитная история поручителя навсегда будет испорчена клеймом банкрота», — заключил он.

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