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06:00, 20 июня 2023Экономика

Поручителям по кредитам напомнили их права при просрочке займа

Финансовый эксперт Лашко назвал банкротство одним из прав поручителя при просрочке кредита

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Если кредит, по которому человек выступал поручителем, оказался просрочен, банк попросит его погасить задолженность со всеми штрафами и процентами. Об этом «Ленте.ру» рассказал финансовый эксперт, руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко. Он напомнил о правах и обязанностях поручителя в такой ситуации.

Когда поручитель оказывается должником

Институт поручителей для того и создан, чтобы обеспечивать выплаты в том случае, когда основной заемщик не погасил вовремя свои обязательства перед банком, напомнил специалист. По его мнению, не стоит подписывать поручительство, если вы хоть немного сомневаетесь в финансовых возможностях кредитуемого.

«Если вы уже подписали поручительство, проверяйте выполнение дисциплины у заемщика. Не просто спрашивайте, заплатил ли он по кредиту, а попросите прислать платежное поручение. О том, что заемщик будет перед вами как-то формально отчитываться, можно договариваться еще при подписании документов. Заемщик будет понимать, что в процессе его ждет не только собственная совесть, но и какой-то дополнительный контроль со стороны поручителя», — сказал он.

Что делать, если заемщик не платит по кредиту

По мнению Алексея Лашко, в этом случае, есть три основные линии развития событий.

Если сумма небольшая, то есть смысл закрыть ее самостоятельно. Особенно, если заемщик вам близок. Это правило работает только в том случае, если сумма окажется посильной для ваших финансовых возможностей

Алексей Лашкофинансовый эксперт

«Закрыть кредит стоит как можно раньше, потому что банк будет начислять проценты и штрафы. Если вы понимаете, что с заемщика больше нечего взыскать, то долг переходит в вашу ответственность. И чем больше основной заемщик не платит по долгу, тем больше банк начисляет проценты, пени и штрафы. И эти деньги, в конце концов, будут взысканы с вас», — считает финансовый эксперт.

Следующий вариант — это дождаться суда, если сумма кредита для поручителя оказалась неподъемной, отметил Алексей Лашко.

«Распространенная история, когда родители поручаются за своих детей. И в итоге юный предприниматель взял два-три миллиона рублей в кредит, а родители с зарплатой 30 000 рублей физически не могут закрыть такой долг. Очевидно, что в этом случае банк не сможет получить всей суммы, на которую он рассчитывает. Кредитор будет получать деньги только по судебному решению и не больше половины дохода поручителя при условии, что у плательщика с зарплаты остается не меньше суммы, равной действующему прожиточному минимуму», — объяснил специалист.

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Последний способ — это подать на банкротство поручителя. Чаще всего это встречается, когда один предприниматель поручился за другого.

«Стоит отметить, что схема с банкротством не всегда работает. У кредитора по закону достаточно много прав. И в итоге поручитель может столкнуться с тем, что, проведя процедуру банкротства, он не получит полного списания долга. Часть суммы всё же придётся погасить, а кредитная история поручителя навсегда будет испорчена клеймом банкрота», — заключил он.

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