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22:09, 20 июня 2023Мир

В США назвали гибель украинцев в ходе наступления характерной частью конфликта

Пентагон: США считают гибель украинцев в ходе наступления характерной частью конфликта

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

США считают гибель украинских военнослужащих в ходе контрнаступления характерной частью конфликта, об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

По ее словам, американское оборонное ведомство брало в расчет этот факт, понимая, что будут потери. Сингх назвала подобное явление «печальной частью этой войны».

Заместитель официального представителя Пентагона также отметила, что США понимали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет тяжелым. В то же время она подчеркнула, что у Киева есть необходимое вооружение для реализации контрнаступления.

Ранее трудности в наступлении ВСУ в Запорожской области признала заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинские части ведут ожесточенные бои и пытаются преодолеть минные поля.

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    Марина Совина
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