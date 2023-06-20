В США оценили количество оружия ВСУ для контрнаступления

Пентагон: контрнаступление ВСУ будет тяжелым, но у Киева есть необходимое вооружение

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США понимали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет тяжелым. Об этом передает РИА Новости.

«Наши оценки изначально были довольно четкие… Мы понимали, что это окажется тяжелой битвой», — подчеркнула Сингх. В то же время она подчеркнула, что у Киева есть необходимое вооружение для реализации контрнаступления.

Ранее США попросили начинать обсуждение мира на Украине с плана президента страны Владимира Зеленского. «Любая дискуссия будет приветствоваться, только если она будет заслуживающей доверия и надежной», — отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Издание Politico писало, что Киев обращался к США с просьбой умерить ожидания от начавшегося контрнаступления и не торопить его ход. Отмечалось, что Госдеп и американский Совет нацбезопасности рассматривают возможность сократить помощь ВСУ, если военные не достигнут значимых успехов на поле боя.