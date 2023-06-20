Российский Т-90M «Прорыв» успешно провел бой против трех танков ВСУ

Экипаж Т-90М «Прорыв» провел бой против трех танков ВСУ на краснолиманском направлении

Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа (ЦВО) с позывным Жених успешно провел бой против трех танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма опорного пункта противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

При этом в сражении Жених получил ранение, но продолжил вести бой. Вдобавок к этому танкисты взяли в плен брошенных своими же командирами на поле боя украинских военных.

За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа уничтожил группу ВСУ) на передовой в Луганской народной республике (ЛНР). Танк штатно выстрелил три раза в тот момент, когда украинские военные производили ротацию личного состава и поразил позиции.