Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:54, 20 июня 2023Бывший СССР

Российский Т-90M «Прорыв» успешно провел бой против трех танков ВСУ

Экипаж Т-90М «Прорыв» провел бой против трех танков ВСУ на краснолиманском направлении

Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа (ЦВО) с позывным Жених успешно провел бой против трех танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма опорного пункта противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

При этом в сражении Жених получил ранение, но продолжил вести бой. Вдобавок к этому танкисты взяли в плен брошенных своими же командирами на поле боя украинских военных.

За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа уничтожил группу ВСУ) на передовой в Луганской народной республике (ЛНР). Танк штатно выстрелил три раза в тот момент, когда украинские военные производили ротацию личного состава и поразил позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В пропавшем у «Титаника» батискафе находился британский миллиардер. Что известно о пассажирах судна?
    Российский Т-90M «Прорыв» успешно провел бой против трех танков ВСУ
    В Черкасской области Украины произошли взрывы
    В Казахстане отменили концерт группы «Би-2»
    Опровергнута необходимость хлора для очистки воды
    Названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами в 2023 году
    Стало известно о выдвинутом Анкалаеву требовании в UFC
    Китай и Германия договорились поддерживать контакты по конфликту на Украине
    Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в зоне СВО
    В РКН назвали сумму штрафов допустившим утечку данных компаниям
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.